Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в отходе ВСУ из Авдеевки. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в субботу, 17 февраля, украинский лидер заявил, что солдатам ВСУ пришлось покинуть этот населенный пункт в том числе и из-за того, что Запад не поставляет армии необходимое количество снарядов.

Он также заявил, что в ВСУ присутствует проблема искусственного дефицита боеприпасов. Ранее Зеленский заявил, что отход украинских военных от Авдеевки был логичным, поскольку командование намерено сохранить жизни солдат.

«Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает», — сказал Зеленский.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о решении покинуть населенный пункт Авдеевка, расположенный в 13-километрах от Донецка. Он подчеркнул, что украинские военные произведут перегруппировку на более выгодные позиции.

Авдеевка является стратегически важным пунктом, освобождение которого позволит ВС РФ продвигаться по территории ДНР дальше, освобождая подконтрольные Киеву населенные пункты. Кроме того, отход войск ВСУ от Авдеевки снизит интенсивность обстрелов Донецка.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала вывод войск ВСУ из Авдеевки.