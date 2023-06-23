Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим из-за непогоды

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах региона из-за непогоды.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в пятницу порывы ветра в Подмосковье могут достигать двадцати метров в секунду. В регионе местами идет сильный дождь и гроза.

Из-за ливня на областных дорогах снижена видимость. Водителей призвали не пренебрегать правилами дорожного движения, а также не парковать машины под рекламными щитами и деревьями.

Пешеходов призвали носить световозвращающие элементы, а также снимать капюшоны и убирать зонтики при переходе проезжей части.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, в пятницу температура воздуза в Подмосковье составит от 19 до 24 градусов тепла.

Ранее в подмосковном главке МЧС предупредили, что неблагоприятные погодные условия в Московской области сохранятся до конца суток.