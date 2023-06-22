Град, ливни и сильный ветер ожидаются в Подмосковье в пятницу

В пятницу, 23 июня, в Подмосковье местами ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. Об это сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве указали, что, по данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по территории региона пройдет атмосферный фронт. Порывы ветра могут достигать восемнадцати метров в секунду.

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются с полуночи пятницы до конца суток, уточнили в МЧС.

Жителей Московской области призвали по возможности оставаться дома. При выходе на улицу следует быть внимательными, не находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров.