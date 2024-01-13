МО РФ: с начала СВО выпуск высокоточных боеприпасов был нарощен в 5 раз

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» нарастила выпуск отдельных боеприпасов в 5 раз с начала российской СВО на Украине. Об этом сообщили представители МО РФ в официальных соцсетях отечественного оборонного ведомства.

Сообщается, что министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий КТРВ. Там гендиректор Борис Обносов доложил ему, что предприятие целиком выполнило заказ ведомства за прошедший год, добавили представители.

С момента начала СВО, объем выпуска по отдельным номенклатурам был увеличен впятеро, сообщил Обносов. Он рассказал, что такого результата удалось достичь, в частности, при помощи расширения и модернизации производства, увеличения количества сотрудников и повышения трудовой производительности. КТРВ работает на круглосуточной основе, добавил глава корпорации.

Руководитель одного из подразделений КТРВ Дмитрий Ковалев сообщил российскому министру, что на его участке объемы были увеличены втрое за счет увеличения смены и производительности.

Ранее сообщалось, что ФРГ лишь дважды поинтересовалась судьбой переданного Украине вооружения.