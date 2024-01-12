Германия только два раза за прошедший год проверила, где в действительности находится подаренное Украине оружие. Об этом сообщает РИА Новости .

Как сообщает немецкое издание, министерство экономики страны два раза за 2023 год проверило, где находится поставленное войскам Украины вооружение. Проверка выявляла, осталось ли оружие в стране, в которую было поставлено. При этом непосредственно на Украине вообще не было проведено проверок, чтобы узнать, где оказалось оружие после получения.

Также известно, что за последние пять лет прошло всего десять таких проверок. На заседании Совбеза ООН представитель России не раз обращал внимание на угрозу, которую несет в себе ни чем не контролируемое распространение оружия по всему миру. Того самого, которое Запад предоставлял Украине.

Эксперты обращали внимание на бесполезность западного вооружения для украинской армии. Василий Дандыкин отметил, что применение европейской военной технике оказалось нерезультативным на территории западной части России и Украины, полноценно пользоваться оружием не позволяют характеристики.