«Могла инсценировать»: выяснилось, что произошло с похищенной в Подмосковье пенсионеркой

В Ступине возбудили уголовное дело по факту исчезновения пенсионерки. Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, в полицию обратилась москвичка, которая потеряла свою 70-летнюю мать. Та уехала на дачу и не вернулась.

Как стало известно, пожилая женщина отправилась на электричке из столицы в Каширу. Через несколько часов она позвонила дочери и сказала, что на нее напал неизвестный мужчина, который бил ее по голове и затащил в машину. Затем дозвониться до пенсионерки уже не удавалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как объяснила опытный адвокат по уголовным делам Виолетта Волкова, в этой ситуации нет оснований заранее думать об убийстве, но правоохранителям это нужно, чтобы без проволочек проводить весь комплекс мероприятий.

«Вообще, ситуация странная, чувствую несостыковки. Если работает похититель, то первым делом он изымает телефон и документы. Здесь же женщина смогла выйти на связь с внешним миром», — рассуждает адвокат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, где бы ни происходило похищение, всегда есть видеокамеры, которые следят за происходящим по ходу движения, продолжила Волкова. Сейчас полиция будет смотреть, кто и как приезжал на станцию, как выезжал. Причем качество камер на улице позволяет разглядеть не только номера машин, но и происходящее в салоне.

«Трудно определить мотив преступления, тем более, если похитил, по словам женщины, неизвестный. Нет информации о наличии у пострадавшей заболеваний вроде деменции. Бабушка могла не отдавать себе отчет в своих действиях. Наконец, она могла сама инсценировать свое похищение, чтобы посмотреть, как близкие будут себя вести», — предположила Волкова.

Если будет установлено, что это была инсценировка, специалисты проверят психическое здоровье пенсионерки. В зависимости от результатов судебной экспертизы следователи решат, будет ли возбуждено уголовное дело за ложный донос о совершении преступления.

Ранее житель Ступино избил двух женщин и напал с ножом на своего приятеля.