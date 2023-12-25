Житель Ступино избил двух женщин и напал с ножом на своего приятеля

Сотрудники Росгвардии задержали 54-летнего жителя Ступино, который напал на своих знакомых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одной из квартир. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и выяснили, что в компании произошла драка. Хозяин жилища избил двух женщин, а также напал с ножом на своего приятеля.

Оперативники оказали первую помощь пострадавшим и сообщили о случившемся медикам. Сейчас жизни потерпевшим ничего не угрожает.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело об убийстве после похищения неизвестными семидесятилетней пенсионерки.