«Могут делать просто потрясающие вещи»: в Пентагоне шокированы боевым арсеналом хуситов

Американское министерство обороны было шокировано обилием вооружений у хуситов, а также их боевыми возможностями. Об этом сообщило издание Axios.

Заместитель главы министерства обороны США Билл Лаплант сообщил о шоке от продемонстрированных хуситами возможностей, после их атаки на корабли Соединенных Штатов.

«Я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что просто шокировало меня», — указал он.

По его утверждению, хуситы постепенно становятся «страшным противником». Теперь любое судно, хоть военное, хоть гражданское, которое проходит через Красное море, попадает под угрозу потопления.

Ранее сами хуситы заявили, что нанесли удары по трем кораблям ВМФ США: одному авианосцу и двум эсминцам. Якобы при помощи атаки, которая длилась 8 часов, им удалось сорвать попытку американских военных атаковать территорию Йемена.