«Могут повредить кожу и впрыснуть яд»: выяснилось, какую опасность таят в себе подмосковные скорпионы

Сразу порядка 20 человек в Ленинском городском округе обратились за помощью к медикам после укуса неизвестного насекомого. Об этом рассказали в пресс-службе Видновской РКБ.

После одного случая специалисты пришли к выводу, что это мог быть скорпион.

«Пришла к нам девушка из города Видное. Она обнаружила на себе что-то похожее на скорпиона, коричневого цвета. Она его сбросила с себя и раздавила», — рассказал врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, важно напомнить жителям региона, что в случае контакта с неизвестными насекомыми нужно сразу же обратиться за помощью в ближайшее медучреждение, приложить что-то холодное к месту укуса и обязательно пить большое количество жидкости.

Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала, что, скорее всего, жители Подмосковья действительно столкнулись со скорпионами.

«Но не стоит пугаться. Это водяные скорпионы, которые обитают вблизи водоемов в нашей полосе, в том числе и в Московской области. Они имеют более светлый окрас, достигают размера в два-три см и лишь отдаленно напоминают классических скорпионов», — пояснила Лакустова.

Сзади у них есть отросток, похожий на хвост, но это не жало, а дыхательная трубка, уточнила эколог.

«Водяные скорпионы не нападают на человека, но могут легко повредить кожу и впрыснуть туда яд. Он не способен принести человеку серьезного вреда, но место укуса может опухать, краснеть и чесаться», — продолжила собеседница.

По ее словам, скорпионы обитают в любых стоячих водоемах, но риска нашествия в данном случае нет.

«Каких-то аномалий или оснований для того, чтобы говорить об уменьшении или увеличении популяции, нет. Водяные скорпионы были у нас всегда, кто-то их замечал, кто-то нет. Сейчас вот заметили», — подытожила эксперт.

Ранее жители Подмосковья обратились к врачам с укусами странных насекомых.