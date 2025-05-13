Молодая мать из Калуги пробралась на стоянку Росгвардии и подожгла служебные авто

Молодая жительница Калуги сожгла пять автомобилей Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии), которые были припаркованы на специальной стоянке, пишет Mash.

По информации источника, девушка 1999 года рождения совершила поджог служебных автомобилей после общения с украинскими мошенниками. Отмечается, что накануне у нее украли деньги, и чтобы вернуть их, россиянка решила пойти на радикальные меры по указанию аферистов.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел около двух часов ночи 13 мая. Девушка проникла на территорию стоянки, облила автомобили бензином и подожгла их, одновременно снимая происходящее на телефон. После этого она попыталась скрыться с места преступления, однако вскоре была задержана оперативниками ФСБ.

На момент задержания у молодой матери, которая воспитывает трехмесячного ребенка, при себе обнаружили и изъяли видеозапись случившегося. Общий ущерб от поджога оценивается примерно в 5 млн руб.

По данным Baza, сожженными оказались четыре «Лады Гранты» и один ВАЗ-2114. Отмечается, что машины не подлежат восстановлению.

Кроме того, отмечает телеграм-канал, после поджога девушка пыталась уехать из города на своем авто и по пути сбила мужчину. По свидетельствам очевидцев, после аварии жительница Калуги вышла из автомобиля и начала избивать пострадавшего.

Следственные органы ведут разбирательство по факту умышленного уничтожения государственных машин. Обстоятельства происшествия уточняются.

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