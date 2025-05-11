Вандал поджег георгиевскую ленту с буквой V и флагом РФ в Кисловодске

В городе-курорте Кисловодске произошло возгорание. На стеле с названием города была обнаружена выгоревшая надпись «V» с георгиевской лентой и флагом Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном телеграм-канале Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

В правоохранительных органах сообщили, что происшествие случилось в воскресенье, 11 мая, утром, когда автомобиль въезжал в город-курорт.

«Предварительно установлено, что неизвестный гражданин совершил поджог буквы, в результате чего она выгорела полностью, а затем скрылся», — говорится в сообщении.

На видео, снятом очевидцами и выложенном в Сети, можно увидеть, как злоумышленник приблизился к буквам, а затем укрылся за одной из них и поджег конструкцию.

На данный момент преступник не задержан. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что стена памяти рок-исполнителя и основателя группы «Кино» Виктора Цоя на Арбате в Москве снова стала мишенью для вандалов. На этот раз хулиганы нанесли на нее надпись «Мрачные щи» красной краской.