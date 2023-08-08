Молодого человека задержали в незаконном обороте наркотиков в подмосковной Истре

Сотрудники полиции задержали в Истре водителя автомобиля, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что Инспекторы Госавтоинспекции на Волоколамском шоссе для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства. Водитель вел себя крайне подозрительно и было видно, что он сильно нервничает. Была вызвана следственно-оперативная группа.

В ходе досмотра транспортного средства шесть брикетов с порошкообразным веществом весом более трех килограммов. Согласно заключению эксперта, в одном из пакетов находилось вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство — мефедрон.

Злоумышленник заявил, что данный наркотик он должен был перевезти в Пермь за денежное вознаграждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Истре возбудили уголовное дело после отравления постояльцев отеля.