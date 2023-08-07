Уголовное дело возбудили после отравления постояльцев отеля в Истре

Уголовное дело было возбуждено в Подмосковье после отравления постояльцев одного из отелей в Истре. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по региону.

По информации подмосковной прокуратуры, после ужина в отеле отравились шесть человек. Из них двоих госпитализировали с гастроэнтероколитом.

Выяснилось, что постояльцы отеля уже не раз жаловались на ужасный сервис. По их словам, стены в номерах покрыты плесенью, везде грязь и мусор, а на территории обитают агрессивные бродячие собаки.