Мошенники начали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов

Мошенники начали размещать поддельные QR-коды в подъездах жилых домов и общественных местах якобы для законного способа оплаты товаров или услуг. О новом способе мошенничества ТАСС рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Поддельные QR-коды могут перебросить как на мошеннические сайты, так и установить на мобильное устройство жертвы вредоносное программное обеспечение (ПО). Злоумышленники активно используют различные методы для распространения таких кодов, предлагая, например, оплату товаров или услуг через QR-ссылки.

Помимо размещения QR-кодов, отметили в МВД, известны случаи использования поддельных квитанций для обмана граждан. Мошенники могут соорудить механизм, при котором реальные QR-коды подменяются на их собственные, и таким образом денежные переводы уходят на счета преступников.

МВД призывает граждан быть особенно бдительными, внимательно относится к электронным письмам и сообщениям, особенно если в них содержатся ссылки, QR-коды с просьбой предоставить личные данные для каких-либо «легальных» целей.

Кроме того, не стоит переходить по сомнительным ссылкам и скачивать файлы из ненадежных источников. Также рекомендуется установить на мобильное устройство антивирусные программы для защиты информации.

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