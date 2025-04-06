Прокуратура Москвы предупредила о новом виде мошенничества

Столичная прокуратура предупреждает о новой мошеннической тактике, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками телефонной компании, сообщают о смене телефонного кода и под этим предлогом выманивают у граждан конфиденциальную информацию и денежные средства.

По информации прокуратуры, жертвой подобной схемы стал 82-летний пенсионер. Мошенники убедили его в процессе замены кодов с 499 на 495 и, используя предлог льготной установки оборудования для пожилых людей, получили доступ к паспортным данным, якобы для подтверждения возраста. Затем пенсионера попросили произнести фразу согласия на смену номера, после чего звонок был завершен.

На следующий день пенсионеру позвонили лжепредставители банка и ФСБ, сообщив о якобы пресеченной попытке незаконного перевода и просьбе помочь в поимке недобросовестных банковских работников.

Следуя инструкциям аферистов, пенсионер снял деньги, передал их курьеру, получив взамен поддельные документы. Обнаружив, что мошенники перестали выходить на связь, он осознал, что лишился более миллиона рублей.

Прокуратура Москвы напоминает: если при телефонном разговоре незнакомцы запрашивают личные данные, коды из SMS, информацию о счетах или просят передать деньги курьеру либо перевести их на «безопасный» счет, следует немедленно прекратить разговор. Это — признаки мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Ленинском задержали дроппера мошенников, похитивших у пенсионерки более 6 млн руб.