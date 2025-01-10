Московский суд оштрафовал мужчину за нацистскую символику

Мужчина был оштрафован столичным судом за нацистское приветствие на станции «Китай-город» в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

Согласно этим документам, 1 января в 1:40 мск гражданин России Андрей Молев «публично демонстрировал нацистскую символику», включая характерный жест и выкрикивание нацистского приветствия.

В материалах дела указано, что мужчина признал свою вину в совершении предусмотренного административного правонарушения. Сумма наложенного штрафа не раскрыта.

В соответствии с частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики) мужчине грозил штраф 1-2 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

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