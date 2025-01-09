Подростки с пневматическим пистолетом напали на юношу в московском метро

В московском метро двое подростков с пневматическим пистолетом напали на 16-летнего юношу, угрожая ему и оскорбляя, но потерпевшему удалось сбежать. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Два 14-летних подростка напали на 16-летнего парня в вагоне электропоезда на Троицкой линии. По данным полиции, молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляя потерпевшего и создавая угрозу его безопасности.

Во время нападения один из подростков направил пневматический пистолет на юношу, в то время как его товарищ снимал происходящее на смартфон. К счастью, потерпевшему удалось вырваться и покинуть вагон, когда поезд остановился на станции Новаторская.

Сотрудники правоохранительных органов быстро отреагировали на происшествие и смогли установить личности нападавших. В результате оба подростка были задержаны. Экспертиза подтвердила, что использованный пистолет оказался пневматическим.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Назначена соответствующая мера пресечения, которая включает запрет на определенные действия.

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