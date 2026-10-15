Москвича обманывали телефонные мошенники на протяжении полутора лет

В Москве телефонные мошенники на протяжении полутора лет обманывали одного человека и неоднократно похищали его деньги. По словам начальника управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антона Кононенко, это рекордный срок подобного обмана. Об этом он сообщил ТАСС .

Как рассказал представитель полиции, сначала мужчина перевел деньги злоумышленникам, а затем понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. С потерпевшим также провели профилактическую беседу и объяснили основные правила цифровой безопасности.

Однако во время расследования мужчина вновь ответил на звонок незнакомца и снова лишился денег. Подобные эпизоды повторялись несколько раз.

Кононенко отметил, что мошенники стараются как можно дольше поддерживать контакт с человеком, если видят, что он поддается их влиянию. По его словам, таких людей по возможности не следует оставлять без поддержки.

До этого сообщалось, что МВД предупредило о новой схеме мошенничества с выплатами на ипотеку.