МВД предупредило о новой схеме мошенничества с выплатами на ипотеку

Мошенники используют обещания государственных выплат на погашение ипотеки, чтобы получать доступ к личным данным россиян, красть деньги и оформлять кредиты на чужое имя. О новой схеме обмана сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Злоумышленники размещают в интернете объявления о якобы доступной семьям с детьми государственной помощи, которая позволяет частично погасить ипотеку. Заинтересованным пользователям предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне напоминающий официальный ресурс банка, и заполнить заявку.

Введенные в форму сведения попадают к аферистам. Полученные персональные данные они могут использовать для хищения денег и оформления кредитов на имя человека, который рассчитывал получить поддержку от государства.

В МВД рекомендуют не переходить по ссылкам с предложениями материальной помощи, а проверять информацию на официальных государственных ресурсах и сайтах банков. Перед открытием страницы необходимо внимательно изучить адрес сайта. Также нельзя сообщать посторонним коды из СМС — с их помощью мошенники могут получить доступ к учетным записям и финансовым сервисам.

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