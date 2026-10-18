В Пулково укрыли пассажиров и сотрудников на фоне атаки БПЛА

В аэропорту Пулково пассажиров и сотрудников перевели в безопасные места на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань ограничила прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в официальном канале аэропорта в мессенджере MAX, пишет ТАСС .

В аэропорту отметили, что меры по укрытию людей приняли оперативно. Пассажирам пообещали сообщать об изменениях в работе воздушной гавани по мере поступления новой информации.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении масштабной атаки БПЛА. По его данным, к этому моменту силы противовоздушной обороны сбили 95 беспилотников.

В результате атаки обломки дронов упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске. Кроме того, в Ломоносовском районе обломками беспилотника повредило четыре автомобиля.