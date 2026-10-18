В Пулково укрыли пассажиров и сотрудников на фоне атаки БПЛА
В аэропорту Пулково пассажиров и сотрудников укрыли в безопасных местах
В аэропорту Пулково пассажиров и сотрудников перевели в безопасные места на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань ограничила прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в официальном канале аэропорта в мессенджере MAX, пишет ТАСС.
В аэропорту отметили, что меры по укрытию людей приняли оперативно. Пассажирам пообещали сообщать об изменениях в работе воздушной гавани по мере поступления новой информации.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении масштабной атаки БПЛА. По его данным, к этому моменту силы противовоздушной обороны сбили 95 беспилотников.
В результате атаки обломки дронов упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске. Кроме того, в Ломоносовском районе обломками беспилотника повредило четыре автомобиля.