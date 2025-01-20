Мужчина открыл огонь из травмата в ТЦ на юго-востоке Москвы

В одном из торговых центров на юго-востоке Москвы произошел инцидент: мужчина открыл стрельбу из травматического оружия после ссоры с другим посетителем. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы столичной прокуратуры, опубликованного в социальных сетях.

Сообщается, что инцидент произошел в ТЦ на Зеленодольской улице в районе Кузьминки. Предварительно известно, что стрельбе предшествовал словесный конфликт между двумя молодыми людьми.

«По предварительным данным, в торговом центре на ул. Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них применил, предположительно, травматическое оружие», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что пострадавшему была оказана медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия. Прокуратура следит за тем, чтобы были установлены все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСИН пострадал в Барнауле при задержании сбежавшего заключенного.