Беглый заключенный при задержании в Барнауле ранил сотрудника ФСИН в голову

Сотрудники ФСИН и полиции в Барнауле задержали мужчину, который совершил побег из колонии в октябре 2024 года. Как сообщает СУ СК России по Алтайскому краю, преступник оказал сопротивление и ранил правоохранителя.

Инцидент произошел во вторник, 10 декабря. В Барнауле в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местоположение беглого заключенного исправительного центра. Однако мужчина решил не сдаваться без боя: открыл стрельбу из огнестрельного оружия в сторону прибывших правоохранителей. В результате он ранил сотрудника ФСИН в голову, причинив тяжелую травму. Пострадавшего госпитализировали.

Стрелка смогли задержать, с ним ведутся следственные действия. К его прежней судимости теперь добавятся две новых уголовных статьи: 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Выяснение деталей и обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Амурской области двое осужденных сбежали из исправительной колонии.