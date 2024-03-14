Мужчину, который избил девушку-таксиста в Подмосковье, заключили под стражу

Суд заключил под стражу до 11 апреля 43-летнего жителя Подмосковья, который избил девушку-таксиста в Дмитрове, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, мужчина признал вину, однако возражал против заключения под стражу и просил суд назначить ему домашний арест.

Напомним, инцидент произошел вечером 8 марта. Мужчина ехал в качестве пассажира в автомобиле своей дочери. В какой-то момент он вышел из машины, подошел к такси, разбил стекло и ударил кулаком девушку-водителя, заявив, что она должна была уступить проезд.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.