Уголовное дело возбудили в Подмосковье после избиения мужчиной девушки-таксиста

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после избиения мужчиной девушки-таксиста в подмосковном Дмитрове, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в Международный женский день на Советской улице. Злоумышленник передвигался в качестве пассажира в одном из автомобилей. В какой-то момент мужчина вышел из машины, подошел к такси и разбил стекло, а затем ударил девушку-водителя.

Дорожный конфликт произошел из-за того, что злоумышленник посчитал, что такси должно было уступить проезд, уточнили в главке.

Правоохранители задержали хулигана в кратчайшие сроки. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции.