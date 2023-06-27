Мужчину, организовавшего нарколабораторию в коттедже, задержали в Раменском

Сотрудники полиции пресекли деятельность лаборатории по изготовлению одного из самых опасных наркотиков в Раменском городском округе.

Выяснилось, что москвич организовал нарколабораторию в арендованном коттедже, расположенном около деревни Бояркино. Сырье и оборудование для производства мефедрона он закупил через интернет, после чего реализовывал готовый продукт через тайники-закладки.

В результате осмотра частного дома полицейские обнаружили и изъяли более тридцати пакетов с веществом светлого цвета весом около восьми килограммов, химические реактивы, а также различное лабораторное оборудование. В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Ранее губернатор Подмосковья поручил позаботиться о семье погибшего при спасении человека из огня сотрудника МЧС.