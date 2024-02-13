Мужчину приговорили к двум годам колонии за ограбление прохожей в Мытищах

В Подмосковье местный житель получил два года колонии общего режима за ограбление девушки, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в апреле прошлого года возле одного из магазинов в Мытищах. Злоумышленник с применением насилия открыто похитил у потерпевшей мобильный телефон и скрылся с места.

Мытищинский городской суд признал мужчину виновном по статье «Грабеж». Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Московской области арестовали местного жителя, который застрелил водителя скорой помощи.