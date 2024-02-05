Арестован житель Подмосковья, застреливший водителя скорой помощи

Суд арестовал 56-летнего жителя Домодедово за убийство 33-летнего водителя скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в ночь с пятницы на субботу у подстанции Территориального центра медицины катастроф в микрорайоне Вострякова. Фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры с водителем скорой помощи мужчина выстрелил в него из сигнального пистолета.

На допросе стрелявший рассказал об обстоятельствах произошедшего, а также признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следователи продолжают реализацию комплекса мер, направленных на закрепление доказательной базы. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего гендиректора Подольского домостроительного комбината. Мужчина находился в международном розыске с 2016 года.