МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского
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МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, следует из базы ведомства.
Отмечается, что Зеленский разыскивается по уголовной статье, которая не называется.
Также в розыск объявлен и предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко.
В мае МВД России объявило в розыск сразу несколько украинских политиков — секретаря СНБО Александра Литвиненко, экс-министра юстиции Павла Петренко, бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко*, экс-главу Нацбанка Степана Кубиву.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО сразу после победы над Россией.
* внесен в список террористов и экстремистов