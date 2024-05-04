МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, следует из базы ведомства.

Отмечается, что Зеленский разыскивается по уголовной статье, которая не называется.

Также в розыск объявлен и предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко.

В мае МВД России объявило в розыск сразу несколько украинских политиков — секретаря СНБО Александра Литвиненко, экс-министра юстиции Павла Петренко, бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко*, экс-главу Нацбанка Степана Кубиву.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО сразу после победы над Россией.

* внесен в список террористов и экстремистов