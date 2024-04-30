Зеленский: Украина вступит в НАТО сразу после победы над Россией

Вступление Украины в Северо-Атлантический военный блок является для его руководства политическим вопросом, заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент страны Владимир Зеленский.

Украинский президент выразил уверенность, что страна обязательно вступит в НАТО, как только якобы расправится с Россией. Ведь тогда точно не останется никаких для этого препятствий, считает Зеленский.

«А чтобы политически Украину взяли в альянс, для этого нужна победа», – цитирует украинского лидера издание "Украинская правда".

Отмечается, что в ходе беседы со Столтенбергом Зеленский обвинил альянс в отсутствии прогресса в поддержке Украины. Собеседник украинца спорить не стал, и даже посетовал, что доверие Киева к странам НАТО пошатнулось.

Ранее спецпомощник президента Соединенных Штатов Томас Райт выразил сомнения касаемо будущего вступления украинского государства в состав Североатлантического альянса. Он выразил мнение, что Киеву не удастся попасть в состав НАТО, как минимум, в течение ближайших нескольких лет.