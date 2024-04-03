«Мы не успели даже встать»: подробности обрушения потолка в московской школе

Потолок, рухнувший в одном из классов столичной школы № 1550, могли плохо закрепить рабочие, менявшие здесь лампы. Так считает директор учебного заведения. Пострадали четверо детей, но, к счастью, все они отделались ушибами.

Напомним, ЧП в школе произошло сегодня: во время урока педагог решила открыть окно, и порыв ветра сорвал с потолка 12 пластиковых панелей.

«Это случилось неожиданно, буквально за одну секунду. Убежать и даже вскочить с мест никто не успел. Одному мальчику этот потолочный квадрат угодил ребром прямо в темечко — за него учительница больше всего испугалась. Пока ждали скорую, ребят осматривала медсестра, потом их забрали в больницу», — рассказала одноклассница пострадавших школьников.

По данным руководства школы, последний раз потолок в кабинете вскрывали примерно год назад, когда перегорела одна из ламп. Заодно рабочие разобрали еще несколько плиток, чтобы проверить, как работает система вентиляции.

Но возлагать вину на рабочих сервисной службы неправильно. Так считает инженер Александр Беляев, специалист одной из подмосковных строительных компаний.

«В классе, судя по фото, подвесные потолки монтировались по такой системе, когда на квадратную обрешетку укладываются панели из гипсокартона, пластмассы или других материалов. Подчеркну, что укладываются, а не прикручиваются. Такая конструкция выдерживает сквозняк, а вот ураганного ветра быть не должно», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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