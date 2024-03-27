В Госдуме хотят ужесточить правила езды на электросамокатах

Наступила полноценная весна, и в Подмосковье вновь открылся сезон электросамокатов. Этот вид транспорта вызывает много споров, ведь число ДТП с самокатчиками в прошлом году выросло втрое по сравнению с предыдущим годом. Будут ли теперь ужесточать правила для вождения «двухколесного коня», мы узнали в Госдуме.

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Как сказал депутат Госдумы Сергей Колунов, властям надо пристально контролировать то, как и где передвигаются электросамокаты.

«Крупные фирмы, сдающие в прокат самокаты, достаточно давно сделали так называемые зоны ограниченной скорости и зоны с запретом на проезд. Как правило, такие ограничения действуют на оживленных улицах, в парках, скверах и так далее. Сейчас необходимо лишь корректировать уже организованные зоны и создавать новые, естественно, в ответ на просьбы жителей», — сказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, парламентарий не исключил, что уже принятых ограничений может быть недостаточно. Возможно, в Думе продумают новые правила для водителей самокатов.

«Думаю, мы вернемся к обсуждению ужесточения ответственности за опасную езду на самокатах, за ДТП с людьми и так далее. Эта тема без внимания не останется», — заверил Колунов.

Самостоятельное решение

Председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев добавил, что в Московской области в 2023 году совершено 10 млн поездок на электросамокатах. Это в 2,5 раза больше чем в 2022-ом. Соответственно, и количество ДТП увеличилось кратно. Если взять цифры в целом по стране, в течение девяти месяцев 2023 года было зарегистрировано 2647 ДТП, это на 215,9% больше показателя 2022 года.

«Но прописать в Правилах единое требование по предельной скорости для самокатов для всей территории РФ невозможно. Это обусловлено различными факторами: количеством населения, местом использования, обустроенной инфраструктурой и рядом других», — перечислил Гаджиев.

Кроме того, Минтранс Подмосковья разрабатывает методические рекомендации о порядке работы сервисов проката, продолжил депутат. И уже в этом сезоне муниципалитеты активно будут заключать с сервисами проката соответствующие соглашения.

«На наш взгляд целесообразно предоставить муниципальным образованиям самостоятельно определять зоны, где снижение скоростного режима для самокатов актуально», — резюмировал Гаджиев.

Ранее мы сообщали, что сезон проката электросамокатов стартует в Московской области.