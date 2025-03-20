На аэродроме в Энгельсе произошел пожар после атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о пожаре, возникшем на аэродроме в Энгельсе после налета беспилотного летательного аппарата. В качестве меры предосторожности организована эвакуация граждан, проживающих в садовых товариществах, расположенных в непосредственной близости к аэродрому.

В результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. Некоторые жители обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Недавно губернатор информировал о частичном повреждении окон в энгельсской больнице в результате атаки дрона, а также о пострадавшей женщине.

Кроме того, он сообщил о переходе школ Энгельса на дистанционное обучение в четверг. По его данным, также зафиксированы повреждения окон в двух детских садах и одной школе.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке украинских дронов на Энгельс выросло до двух.