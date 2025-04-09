На Госпитальной площади в Москве загорелся роддом

В роддоме, расположенном на Госпитальной площади в Москве, произошел пожар, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел в среду, 9 апреля. Возгорание зафиксировали на седьмом этаже помещения в бактериологической лаборатории и аптеке.

На место чрезвычайного происшествия (ЧП) оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые организовали эвакуацию рожениц, матерей и новорожденных, а также сотрудников родильного дома. Из задымленной зоны успешно эвакуировали 39 человек, шесть из которых спасли с использованием пожарной автолестницы.

Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли 92 спасателя и 24 единицы техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Все эвакуированные находятся в безопасности. В настоящее время проводятся дополнительные проверки и выясняется причина возгорания.

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