В Сургуте женщине помогли родить в восьмой раз

Из Центра охраны материнства и детства в Сургуте выписали женщину, которая стала матерью в восьмой раз. Об этом пишет ugra-news.ru.

Женщина прибыла в роддом в полночь, 31 марта. Врачи помогли создать все условия для родов, а уже через 3,5 часа пациентка родила без осложнений. На свет появилась здоровая девочка, ставшая восьмой в многодетной семье. Также там воспитываются пять сыновей и трое дочерей. Самому старшему сыну — 22 года.

Как и полагается, состоялась торжественная выписка с родственниками, цветами и фотографиями.

Врио главного врача Инна Киличева поздравила семью, вручив памятный адрес и небольшой сюрприз. Отметили, что в 2025 году сургутянка стала первой, кто родил восьмого ребенка. В 2024-м таких случаев было два.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Подмосковье спасли более 40 новорожденных с экстремально низкой массой тела.