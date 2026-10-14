На пляже Балтийского моря в Польше нашли фрагменты неизвестного объекта

На пляже Балтийского моря в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летательного объекта. Находку нашли в городе Карвя в Пуцком районе. Об этом сообщила Военная жандармерия республики, пишет РИА Новости .

По данным радиостанции RMF FM, длина обнаруженного фрагмента составляет около двух метров. Кто именно нашел объект и при каких обстоятельствах, не уточняется.

После обнаружения на место вызвали саперов и военных. О происшествии также уведомили Агентство внутренней безопасности и Службу военной разведки Польши. Кроме того, к месту направили полицейских из антитеррористического подразделения.

Военная жандармерия проводит расследование под надзором прокурора отдела по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске. Специалистам предстоит установить происхождение объекта и обстоятельства его появления на побережье.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о новой схеме мошенничества с выплатами на ипотеку.