На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских беспилотников

В Ярославской области были перехвачены три украинских беспилотника, которые пытались прорваться к Ярославлю. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Михаил Евраев.

Губернатор заявил, что в Ярославской области идет отражение атак вражеских БПЛА.

«На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — указал он.

Евраев добавил, что по итогам отражения атак на территории области могут находиться фрагменты вражеских летательных аппаратов. Они важны для следствия, поэтому при их обнаружении стоит немедленно звонить по телефону 112. Перед этим необходимо отойти на безопасное расстояние от находок.

Также появились сообщения, что в Ярославской области ограничен доступ к интернету, это напрямую связано с угрозой удара беспилотников.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Саранск. В городе были слышны взрывы, после этого минимум в одном месте начался пожар. На территории этого населенного пункта звучали сирены воздушной тревоги.