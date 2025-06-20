На подлете к Москве перехватили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили неприятельский БПЛА, который направлялся к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, ПВО сбила дрон противника в то время, как он летел в направлении Москвы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал он в микроблоге.

Помимо этого были перехвачены беспилотные летательные аппараты над Ростовской областью. Дежурные средства ПВО отбивали налеты дронов в Шолоховском и Кашарском районах. В одном из них обломки сбитого беспилотника рухнули в огород частного домовладения, никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что власти Липецкой области запретили публиковать данные о работе ПВО и дронах. Согласно решению оперативного штаба региона, под ограничения попали фотографии, видео, текстовые сообщения и любые другие данные, которые могут раскрыть тип техники, ее местоположение, траекторию полета или последствия применения. Новые правила касаются не только СМИ, но и частных лиц, публикующих материалы в соцсетях и мессенджерах.