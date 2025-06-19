В российском регионе запретили публиковать данные о БПЛА и работе ПВО

В Липецкой области введен строгий запрет на распространение любой информации о работе систем ПВО, применении беспилотников и других специальных средств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Согласно решению оперативного штаба региона, под ограничения попали фотографии, видео, текстовые сообщения и любые другие данные, которые могут раскрыть тип техники, ее местоположение, траекторию полета или последствия применения. Новые правила касаются не только СМИ, но и частных лиц, публикующих материалы в соцсетях и мессенджерах.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч — для юридических. Как поясняют в правительстве области, эти меры направлены на защиту безопасности региона и предотвращение утечки стратегически важной информации.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали БПЛА приграничные регионы России.