На предприятии в Уфе произошел взрыв после удара БПЛА

На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел мощный взрыв. На предприятии в районе печи сжигания произошло возгорание. О ЧП сообщает телеграм-канал SHOT.

Площадь возгорания составила 100 кв. м.

По словам местных жителей, перед взрывом они слышали звук, напоминающий пролет беспилотников, однако официальная информация об атаке дронов на Уфу пока не поступала.

Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место выехали специалисты лаборатории для контроля состояния воздуха, сообщили в МЧС Башкортостана. Пожар на территории предприятия удалось локализовать.

Ранее сообщалось о том, что беспилотники атаковали НПЗ в Рязани.