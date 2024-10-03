На Тайване в результате тайфуна «Кратон» погибли два человека, 123 получили ранения, сообщило в четверг, 3 октября, агентство Associated Press.

Также сообщается, что еще двое жителей числятся пропавшими без вести.

Тайфун достиг города Гаосюн на юго-западе острова в четверг, сопровождаясь интенсивными дождями и порывами ветра, скорость которых достигала 126 км/ч. Власти призвали граждан оставаться в помещениях из-за возможных ливней, сильного ветра и штормовых ударов. Тысячи людей были эвакуированы с территорий, где существует риск оползней и селей. Из-за ухудшения погодных условий на острове отменены все внутренние авиарейсы.

Метеорологи прогнозируют, что «Кратон» продолжит движение на север и к пятнице может преобразоваться в тропическую депрессию, после чего его путь лежит в сторону Тайбэя — столицы Тайваня.

Ранее сообщалось, что ураган «Хелен» с ветрами до 215 км/ч обрушился на Флориду.