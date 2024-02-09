На Украине перевели военкоматы на круглосуточную работу

Правительство Украины разрешило территориальным центрам комплектования (военкоматам) работать круглосуточно. Об этом сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Теперь военкоматы могут круглосуточно вести учет призывников и военнообязанных, а также подлежащих передаче армии транспортных средств, проводить медосмотры новобранцев и рассматривать дела об административных правонарушениях.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. В последнее время украинской армии не хватает солдат на передовой. Сотрудники ТЦК отлавливают мужчин подходящего возраста на улице, на работе и дома.

Владимир Зеленский в конце прошлого года заявлял о необходимости призвать в армию дополнительно еще 400 тысяч человек.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный признал, что Украина не сможет укомплектовать армию без непопулярных мер.