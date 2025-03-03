Тяжелые самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион» в составе ВСУ прекращают вести огонь, поскольку к ним заканчиваются снаряды. Об этом сообщило издание Forbes.

Эксперт Дэвид Экс, автор статьи, сообщил, что самоходные гаубицы «Пион», которые являются самыми тяжелыми артустановками на Украине, стали замолкать на линии боевого соприкосновения. К ним закончились снаряды, которые поступали из США.

«Русские подбили или захватили минимум семь гаубиц, но на складах есть множество дополнительных орудий. Они замолкают, потому что запасы их 105-килограммовых снарядов заканчиваются или иссякли совсем», — указал военный аналитик.

Он добавил, что Соединенные Штаты были единственным поставщиком боеприпасов для этих украинских орудий. В 2023 году ВСУ было отправлено 10 тыс. таких боеприпасов. Теперь и в США склады полностью опустели.

Ранее бывший руководитель аппарата Пентагона Магсамен заявил, что после полного прекращения помощи из США украинская армия может быть парализована всего через несколько недель. Это произойдет в том случае, если Трамп решит полностью остановить поток вооружений и боеприпасов.