В США предсказали критические последствия остановки поставок оружия Украине

После остановки военных поставок Киеву уже в течение нескольких недель Украину может парализовать. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на экс-руководителя аппарата Пентагона Келли Магсамен.

Как сообщало New York Times, в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с американскими чиновниками, чтобы изучить сложившуюся ситуацию, а также, вероятно, принять некоторые меры в отношении Украины. В том числе упоминалась возможность приостановки или даже остановки оказания военной помощи Киеву, которую предоставляла администрация бывшего президента США Джо Байдена.

В случае прекращения поставок Магсамен дала Украине несколько недель привычной «жизни», но другой неназваный бывший чиновник из администрации Байдена сделал более благоприятный прогноз. По его убеждению, без американской поддержки Украина могла бы сражаться на протяжении месяцев, «но, не лет».

Ранее стало известно, что после скандала в Белом доме Зеленский изъявил готовность предпринять вторую попытку и вновь провести встречу с Трампом.