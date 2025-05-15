На Западе назвали испытания российского «Орешника» сигналом в адрес Украины и США

Российские испытания «Орешника» стали намеком для Украины и ее союзников, что переговоры по прекращению конфликта давно назрели и с этим стоит смириться. Об этом заявил американский журнал The National Interest.

Издание отметило, что российское гиперзвуковое оружие практически неуязвимо для ПВО других стран. Ракеты «Орешник» в состоянии поразить любую точку Европы и даже могут дотянуться до западного побережья США. Не только Киев, но и Америка беззащитны перед новыми российскими ракетными комплексами, особенно с учетом того, что «Орешник» в состоянии нести ядерную боеголовку.

Авторы материала подчеркнули, что своими испытаниями на полигоне Капустин Яр Россия дает понять, что Украине стоит сесть за стол переговоров, иначе могут последовать огромные разрушения. Это также становится сигналом Дональду Трампу о том, что РФ обладает серьезным преимуществом в сфере своей военной экономики. Ни одно государство не может потягаться с Россией по части военных разработок, и всем им придется убедить Украину заключить мир, если они не хотят, чтобы украинцы потерпели окончательное поражение на поле боя.

Ранее эксперт Перенджиев допустил, что Россия может ударить «Орешником» по бункерам ВСУ в Киеве. Она может дать такой ответ в случае провокаций. По его мнению, также нельзя исключать, что удары произведут по стратегическим объектам в районе Киева, в том числе по аэропорту Борисполь и скрытым ангарам с военной инфраструктурой.