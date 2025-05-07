Определены возможные цели, по которым Россия может ударить «Орешником»

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 рассказал , что Россия может в ответ на провокации Киева применить свой новейший гиперзвуковой комплекс.

Военный политолог Александр Перенджиев считает, что Россия вправе ответить Украине, если она устроит провокации на День Победы. В этом случае, по словам эксперта, среди возможных целей будут подземные бункеры, где укрывается руководство СБУ и ВСУ. Также нельзя исключать, что ударят по стратегическим объектам в районе Киева, в том числе аэропорту Борисполь и скрытым ангарам с военной инфраструктурой.

Перенджиев отметил, что Москва может нанести точечные удары «Орешником».

«У Киева хватит наглости атаковать Москву в День Победы, возможно даже в ночь с 9 на 10 мая», — считает эксперт.

Перенджиев выразил мнение, что такие действия Киева при поддержке западных стран направлены на срыв праздничных мероприятий.

Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский намекнул на возможность удара ВСУ по Красной площади во время парада несмотря на то, что там соберутся лидеры разных стран.

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко резко отреагировала на угрозы нелегитимного украинского президента.