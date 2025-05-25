На Западе заподозрили Россию в подготовке масштабного наступления летом
Bild: российские войска готовят масштабное наступление в июне
Фото: [Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области/Медиасток.рф]
Немецкое издание Bild* со ссылкой на осведомленные источники сообщает о подготовке российских вооруженных сил к крупному наступлению в июне.
По данным немецких журналистов, основное наступление может пройти на участках Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Как отмечает издание, армия РФ сделала выводы из предыдущих этапов конфликта, нарастив производство собственных БПЛА, которые якобы планируется активно использовать в ходе спецоперации.
Для наступления, как утверждает западный источник, будут сосредоточены тысячи военнослужащих и бронетехника. Одновременно отмечается усиление ударов по украинским логистическим объектам.
В то же время британский Sky News сообщал о концентрации 60-70 тысяч российских военных у границы с Харьковской областью. Об этом также заявили зарубежным масс-медиа в ВСУ.
Подчеркнем, что в Минобороны РФ информацию о наступлении, о котором активно говорят на Западе, не подтверждали.
Ранее сообщалось, что Володин напрямую обратился к Зеленскому и дал стратегический совет.
*Минюст включил издание в реестр иностранных агентов. Роскомнадзор заблокировал в России сайт немецкого таблоида, в том числе русскоязычную версию