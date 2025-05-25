Фото: [ Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области/Медиасток.рф ]

Немецкое издание Bild* со ссылкой на осведомленные источники сообщает о подготовке российских вооруженных сил к крупному наступлению в июне.

По данным немецких журналистов, основное наступление может пройти на участках Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Как отмечает издание, армия РФ сделала выводы из предыдущих этапов конфликта, нарастив производство собственных БПЛА, которые якобы планируется активно использовать в ходе спецоперации.

Для наступления, как утверждает западный источник, будут сосредоточены тысячи военнослужащих и бронетехника. Одновременно отмечается усиление ударов по украинским логистическим объектам.

В то же время британский Sky News сообщал о концентрации 60-70 тысяч российских военных у границы с Харьковской областью. Об этом также заявили зарубежным масс-медиа в ВСУ.

Подчеркнем, что в Минобороны РФ информацию о наступлении, о котором активно говорят на Западе, не подтверждали.

Ранее сообщалось, что Володин напрямую обратился к Зеленскому и дал стратегический совет.

*Минюст включил издание в реестр иностранных агентов. Роскомнадзор заблокировал в России сайт немецкого таблоида, в том числе русскоязычную версию