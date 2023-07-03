На железнодорожных переездах в Подмосковье усилят профилактическую работу

На ж/д переездах МЖД на территории Подмосковья будет усилена профилактическая работа. Об этом рассказали в областном Минтрансе со ссылкой на компанию.

На объектах проведут акцию «Внимание, переезд!». В ее рамках на объектах пройдут проверки. Также автовладельцам будут напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения.

С января текущего года на переездах компании было зафиксировано четырнадцать аварий. Во всех случаях столкновения произошли в результате нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что в области на двух железнодорожных переездах будет временно ограничено автомобильное движение.