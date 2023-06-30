На двух железнодорожных переездах в Подмосковье временно ограничат автомобильное движение

На двух железнодорожных переездах в Подмосковье временно будет ограничено автомобильное движение. Об этом предупредили в Минтрансе региона со ссылкой на МЖД.

Так, на переезде возле станции Дулево в Орехово-Зуево движение автомобилей ограничат во вторник, четвертого июля, с 08:30 до 20:00. Причиной станут ремонтные работы.

Также будет ограничено движение на переезде у станции Гжель в Раменском – с семи часов утра до пяти часов вечера в период со вторника, четвертого июля, по четверг, шестое июля. Ограничение будет связано с ремонтными работами на пути на участке Овражки – Гжель.