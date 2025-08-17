Над Россией сбили 46 украинских беспилотников минувшей ночью
Над регионами России силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА ночью
Фото: [flickr.com]
Российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.
Воздушные цели были сбиты в течение семи часов с 22:55 мск 16 августа до 6:00 мск 17 август над 8 регионами РФ.
Наибольшая активность наблюдалась над приграничными территориями. Так, в Белгородской области уничтожили 16 БПЛА, в Воронежской области — 9 беспилотников, в Брянской области — 3 дрона, в Курской и Орловской областях — по одному беспилотнику.
Особое внимание привлекает факт проникновения украинских дронов вглубь российской территории. Так, в Нижегородской области были сбиты 14 БПЛА, в Калужской и Смоленской областях — по одному БПЛА.
Вооруженные формирования Украины продолжают предпринимать регулярные попытки атаковать приграничные российские территории с использованием беспилотников, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) демонстрирует высокую эффективность — большинство воздушных целей уничтожается на подлете.
Ранее сообщалось, что жители Кстова под Нижним Новгородом услышали минимум 10 взрывов в городе.