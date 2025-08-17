Над Россией сбили 46 украинских беспилотников минувшей ночью

Воздушные цели были сбиты в течение семи часов с 22:55 мск 16 августа до 6:00 мск 17 август над 8 регионами РФ.

Наибольшая активность наблюдалась над приграничными территориями. Так, в Белгородской области уничтожили 16 БПЛА, в Воронежской области — 9 беспилотников, в Брянской области — 3 дрона, в Курской и Орловской областях — по одному беспилотнику.

Особое внимание привлекает факт проникновения украинских дронов вглубь российской территории. Так, в Нижегородской области были сбиты 14 БПЛА, в Калужской и Смоленской областях — по одному БПЛА.

Вооруженные формирования Украины продолжают предпринимать регулярные попытки атаковать приграничные российские территории с использованием беспилотников, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) демонстрирует высокую эффективность — большинство воздушных целей уничтожается на подлете.

Ранее сообщалось, что жители Кстова под Нижним Новгородом услышали минимум 10 взрывов в городе.