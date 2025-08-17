Под Нижним Новгородом прозвучало минимум 10 взрывов

Жители Кстова Нижегородской области стали свидетелями работы систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет SHOT. По сообщениям очевидцев, ранним утром 17 августа на окраинах города прозвучало не менее десяти мощных взрывов.

По предварительной информации, ПВО отрабатывала по украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), пытавшимся проникнуть вглубь территории региона. В небе были видны следы работы российских систем.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты обследуют территорию на предмет обнаружения обломков сбитых БПЛА. Жителей города призывают не паниковать и не снимать последствия атаки на видео.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что медиков в регионе начали защищать «мангалами», чтобы они продолжали оказывать помощь.